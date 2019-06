Gestolen busje vol met drugsafval

Op donderdag 6 juni 2019 om 22.15 uur troffen agenten een bestelbus aan op de Moerstraat. In die bestelbus, een donkerkleurige Mercedes Sprinter, lagen jerrycans en andere voorwerpen die gebruikt worden bij drugslaboratoriums. Er was een melding binnen gekomen dat die bus daar stond. Vermoedelijk was er geen afval gelekt. De hele bus met inhoud is in beslag genomen en zal onderzocht worden. Maar het is goed mogelijk dat iemand die bus en eventueel een andere voertuig erbij, heeft zien rijden voordat hij daar gedumpt werd. Of misschien zijn er mensen die ons anoniem willen tippen over het drugslab en de dumping.