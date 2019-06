Naakte man dringt huis binnen

Op donderdag 6 juni 2019 om 18.35 uur werden verschillende surveillance-eenheden, waaronder een hondengeleider met zijn hond, naar een woning aan de Violethof gestuurd. Er zou daar een naakte man onder de douche hebben gestaan zonder dat de bewoners het wisten. Ter plaatse in de straat was een naakte man door verschillende omstanders in een hoek gedreven en werd in bedwang gehouden. Op het moment dat de hondengeleider zag dat de man een ijzeren staaf bij zich had pakte hij zijn hond er bij. Hiermee kon hij de man op afstand houden. De hondengeleider vroeg aan een omstander om zijn lexaanschild aan te geven. De verdachte luisterde niet naar de bevelen die de agent aan hem gaf. Juist op het moment dat hij geweld wilde gaan gebruiken en met hond en schild de man onder controle wilde gaan brengen liet de man zijn staaf vallen en ging hij op de grond liggen. Hij is aangehouden.