Stopheling.nl werkt, man aangehouden

Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Wie heling bestrijdt, pakt dus ook diefstal aan. De politie is in 2008 met Stopheling gestart om de verkoop van gestolen goederen te bemoeilijken en de pakkans voor heling en diefstal te vergroten. Op Stopheling.nl en in de Stopheling app kan iedereen controleren of het serienummer van een (tweedehands) product in een database van gestolen goederen staat geregistreerd. De database wordt dagelijks geüpdatet en bevat alle goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen staan geregistreerd. Als je via Stopheling ontdekt dat een gestolen goed wordt aangeboden, kan je daar meteen melding van doen bij de politie via een meldknop die op je scherm verschijnt.

Lees meer over Stopheling en de Stopheling app