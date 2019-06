Bewoners in eigen huis overvallen

Wij zijn op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over de daders. Over hen is nog niet veel meer te zeggen dan dat ze donker gekleed waren en hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn waarschijnlijk in een auto weggereden, maar in wat voor auto of waarheen is onbekend. Wie daarvan iets heeft gezien vragen we met klem om te bellen. Vooral mensen met bewakingscamera’s in de omgeving van Loon roepen we op te bekijken of zij mogelijk bruikbare beelden voor ons hebben. Deel al uw informatie met ons via het landelijk politienummer 0900-8844 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.