Vuurwapens en groot geldbedrag gevonden bij verdachte bedreiging

Tijdens het doorzoeken van de woning van de verdachte vonden we een automatisch wapen en een handvuurwapen. Maar ook troffen we een geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s aan. De wapens en het geld werden in beslag genomen. We zijn natuurlijk erg benieuwd waarmee de verdachte dit heeft verdiend. Ook namen we meerdere telefoons bij hem in beslag. De man is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.