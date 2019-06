Aanhoudingen om cocaïne in plastic

Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte uit Landsmeer zijn ruim een halve kilo MDMA (goed voor het produceren van ruim anderhalf duizend XTC-tabletten), 144 XTC-tabletten, een busje pepperspray en meerdere dure horloges aangetroffen en inbeslaggenomen.

De man en zijn partner, een 44-jarige vrouw uit Landsmeer, worden ook verdacht van het plegen van witwassen en valsheid in geschrifte. De vrouw is eveneens op dinsdag 4 juni 2019 aangehouden. Ook de 19-jarige zoon des huizes is aangehouden. In zijn slaapkamer werd ruim twee kilogram hennep en een vlindermes aangetroffen.

In totaal zijn vier woningen en vijf bedrijven doorzocht. Daarbij zijn nog zo’n 55 XTC-tabletten, dure horloges, een auto en ook ruim 23.000 euro aan contanten aangetroffen en inbeslaggenomen. De drie mannen worden vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. De vrouw en haar zoon zijn inmiddels in vrijheid gesteld.