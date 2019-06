Politie kan wel snel capaciteit bij demonstratie leveren

Echter, de zin waarop media zich baseren, had in de voorfase van het opstellen van de beschikking door de gemeente verwijderd moeten worden. Dat is niet gebeurd, waardoor de beschikking nu onterecht het beeld oproept dat de politie niet tijdig voldoende mensen op de been kan brengen. Daartoe is de politie zeker in staat.

De gemeente Eindhoven en de politie Oost-Brabant verzoeken de media haar berichtgeving aan te passen.

Het gaat om de zinsnede:

“De politiecapaciteit in Oost-Brabant is onvoldoende om ernstige wanordelijkheden het hoofd te bieden. Het is ook niet goed in te schatten hoeveel inzet er vanuit andere politie-eenheden daarvoor noodzakelijk is. Op deze korte termijn is dat ook niet te organiseren, daarvoor is een termijn van ten minste een maand nodig.”