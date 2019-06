Politie zoekt getuigen van beroving op de Torenlaan in Hengelo

De recherche doet verder onderzoek en vraagt de hulp in van getuigen. Zo zoekt de recherche mensen die kort voor of tijdens de beroving op de parkeerplaats aan de Torenlaan in Hengelo waren en hebben gezien wat daar is gebeurd. Alle informatie is van belang. Bent u getuige van deze beroving en hebben we u nog niet gesproken of weet u meer van deze beroving? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op 0800-7000.

2019250383 RV