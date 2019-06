Politie zoekt getuigen schietincident

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u vrijdagavond 31 mei rond 22.00 uur iets opvallends gezien rond de Agatha Dekenstraat in Amsterdam West dat met dit schietincident te maken kan hebben? Wellicht een persoon die met een vuurwapen schoten loste of die kort daarop in een auto wegreed? Het onderzoeksteam is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.