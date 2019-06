Aangehouden verdachten in bewaring gesteld

Goes, Kloetinge - Vorige week zondag werden twee minderjarige jongens aangehouden omdat zij ervan werden verdacht een spoor van vernielingen te hebben aangericht in Goes en Kloetinge. Zij werden ontdekt door een politieagent die onderweg was naar zijn werk toen ze op een gestolen scootmobiel aan het rijden waren.