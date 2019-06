Aanrijding in Vlaketunnel, veroorzaker opgespoord dankzij getuige

Een 53-jarige man uit Naarden reed in zijn auto en verklaarde van achteren aangereden te zijn door een auto met een Duits kenteken. Hij raakte door die aanrijding de macht over het stuur kwijt en sloeg met zijn auto over de kop tegen de tunnelwand aan. Wonder boven wonder kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. De auto die hem had aangereden was er echter vandoor gegaan en had niet netjes de tijd genomen om gegevens uit te wisselen om de schade verder af te kunnen wikkelen.

Omdat de betrokken auto een kentekenplaat verloren was, was al snel bekend bij de politie welke auto er betrokken moest zijn geweest bij het ongeval. Aan alle politiemensen in de buurt werd deze informatie doorgegeven en zij gingen op zoek naar het voertuig.