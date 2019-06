Geen rijbewijs, niet verzekerd en valse kentekenplaten

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder van de auto, een 48-jarige man uit Roosendaal, helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook voerde hij de handelaarsplaten op de auto onterecht omdat hij die allang had moeten inleveren. Bovendien was de auto waarin hij reed niet verzekerd. Er is contact geweest met de Officier van Justitie en na overleg heeft de man voor alle drie de feiten een bekeuring gekregen.