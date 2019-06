Man gewond bij steekincident Terneuzen

Mogelijk zou het feit, waar de man slachtoffer van is geworden, te maken hebben met een overval, of een poging daartoe, in of bij de Poolse supermarkt die gevestigd is aan het Arsenaalplein in Terneuzen. De exacte aanleiding is onderwerp van onderzoek. De omgeving van de supermarkt is ruim afgezet met linten om de plaats van het incident zo goed mogelijk te onderzoeken. Medewerkers van het team Forensische Opsporing zijn inmiddels ook in Terneuzen aanwezig om sporenonderzoek te doen. Door agenten worden getuigen gehoord die het incident gezien hebben. Voor die mensen is slachtofferhulp ingeschakeld.