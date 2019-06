Man met gescheurd shirt gezocht

De agenten liepen naar de auto toe, de bestuurder was al uitgestapt. Omdat de agenten hem om een legitimatiebewijs vroegen moest hij de auto openen. Uit de auto kwam een henneplucht. Bovendien zag een van de agenten een zak met henneptoppen in de auto liggen. De bestuurder werd dus verteld dat hij was aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.

De man rende er vervolgens razendsnel vandoor en probeerde zo aan zijn aanhouding te ontkomen. Omdat hij zich losrukte terwijl een van de agenten hem bij zijn shirt vast had, was het niet zo lastig om hem te vinden. De controlerende agenten waarschuwden hun collega’s dat zij moesten uitkijken naar een man met een gescheurd t-shirt.

De 22-jarige man uit Roosendaal kon even later in de Wilhelminastraat in Roosendaal worden aangehouden. Er werd een handelshoeveelheid hennep bij hem in beslag genomen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij verder wordt gehoord.