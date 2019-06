Man twee keer op één dag aangehouden

Op vrijdag 7 juni 2019 om 13.00 uur worden verschillende politie-eenheden naar de Keldonkstraat gestuurd. Daar zou sprake zijn van huiselijk geweld. Ter plaatse troffen de agenten de verdachte in de woning van zijn vriendin aan. Zijn vriendin bleek met haar kind naar de buren gevlucht te zijn. Er was in de woning ruzie ontstaan tussen de verdachte, 19 jaar uit Drachten, en het slachtoffer. Er was binnen al geweld gebruikt en het was buiten verder gegaan. Het slachtoffer is met haar hoofd tegen een auto geslagen. Ook bedreigde hij de buren die zich snel over het kind ontfermden. De verdachte is aangehouden en naar het bureau gebracht. Er is een proces-verbaal gemaakt en de verdachte heeft een dagvaarding gekregen om zich voor de rechter te verantwoorden. Ook heeft hij van de Officier van Justitie een straatverbod gekregen en een verbod om met het slachtoffer in contact te treden. Lees meer over huiselijk geweld op Politie.nl