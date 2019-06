Minderjarigen aangehouden voor heling scooter

Bij de politie was een anonieme tip binnengekomen dat er op het adres in Oudenbosch een gestolen scooter zou staan. Agenten gingen zaterdagochtend poolshoogte nemen en de informatie bleek te kloppen. De scooter werd door de agenten in beslag genomen en de twee minderjarigen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar zij vandaag worden gehoord. Op 23 mei jl. bleek de scooter te zijn gestolen in Bergen op Zoom. Door de politie is contact opgenomen met de eigenaar van de scooter. De Officier van Justitie beslist wat er met het voertuig gaat gebeuren. Het politieonderzoek is nog niet afgerond.