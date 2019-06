Vechtersbazen aangehouden

Er waren drie mannen betrokken bij de vechtpartij waarbij onder andere met meubilair en servies geslagen en gegooid was. Ook verklaarde een van de mannen dat er een poging was gedaan om hem aan te rijden. Een van de drie mannen raakte gewond. Omdat het verhaal met betrekking tot de aanleiding van de vechtpartij ter plekke niet duidelijk werd voor de politie zijn alle drie de mannen (29, 42 en 43 jaar) uit Roosendaal aangehouden.

Zij zitten nog vast in een politiecellencomplex en vandaag worden zij gehoord door rechercheurs over hun aandeel in het incident. Door de politie is geprobeerd in de buurt getuigen te horen, maar dat is niet gelukt.