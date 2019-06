Man aangehouden na verlaten plaats ongeval, rijden onder invloed en mishandelen politieambtenaren

De politie heeft diverse vragen. Was u rond 20.15 uur op de Kerenshofweg en heeft u de auto, een lichtblauwe Opel Meriva, en het verkeersongeval gezien? Of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het politieonderzoek? Twijfel dan niet en neem contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.