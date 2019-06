Verdachte aangehouden na aantreffen grondstoffen

Naar aanleiding van een onderzoek namen politiemedewerkers vrijdag een kijkje in een loods waar het vermoeden was dat er mogelijk een productielocatie voor drugs was gevestigd. Deze werd niet aangetroffen maar wel werd een grote hoeveelheid grondstoffen aangetroffen. In de loods werden ook chemicaliën en andere benodigdheden voor het productieproces aangetroffen en in beslag genomen.

Daarop is de eigenaar van de loods aangehouden. Ook de woning van de verdachte aan de Looierweg is doorzocht. Daar troffen agenten een vuurwapen en cashgeld aan. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen die informatie hebben, worden verzocht zich te melden via 0900-8844.