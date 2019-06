Snelle aanhouding na schietincident Hietkamp

Het slachtoffer belde rond 19.00 uur de politie met de mededeling dat hij was beschoten. Het incident had zich even daarvoor afgespeeld aan de Hietkamp in Rotterdam-Zuid. Omdat het slachtoffer kennelijk niet direct door had dat hij was geraakt, liep hij eerst nog naar zijn woning aan de Oldegaarde. Voor zijn verwondingen moest hij uiteindelijk toch geholpen worden in het ziekenhuis.

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in aan de Hietkamp en even later kon de verdachte aangehouden worden in zijn woning aan de Lelienstein. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar en mogelijk lag de toedracht in een voorafgaande ruzie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.