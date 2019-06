15-jarige beledigt agenten

Beledigen is het opzettelijk aanranden van iemands eer en goede naam. Het doel moet zijn om daar ruchtbaarheid aan te geven. Dat was hier het geval omdat het in het openbaar, waar anderen bij waren, geroepen werd. De maximumstraf is zes maanden of een boete die kan oplopen tot 8.300 euro. Als je de eer of goede naam van een politieambtenaar aantast wordt de straf met een derde verhoogt naar 8 maanden of globaal 11.000 euro boete. Lees meer over beledigen Artikel 261 Wetboek van Strafrecht, beledigen van ambtenaren Artikel 267 Wetboek van Strafrecht en hoogte geldboetes in Nederland