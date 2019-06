Man door bekende overvallen in woning

Op zaterdag 8 juni 20129 om 22.10 uur kwam een telefoontje binnen bij het Operationeel Centrum vanuit een woning aan de Schoolstraat. De bewoner vertelde dat hij zojuist overvallen was door een bekende van hem. Deze bekende is verslaafd en had vermoedelijk geld nodig voor zijn verslaving. De aangever zou een paar klappen gekregen hebben en de overvaller was er met 15 euro vandoor gegaan in de auto van een andere bekende. De politie was snel ter plaatse. De aangifte werd opgenomen en een onderzoek werd gestart.