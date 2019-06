Vandalen trappen spiegels van auto's

Agenten hebben de route afgelegd die dit groepje ook zou hebben gefietst en zij troffen een spoor van vernielde auto’s aan. In totaal zouden van zeker vijftien auto’s, langs de Hoogstraat, de Bredaseweg in de richting van Zegge, de buitenspiegels zijn afgetrapt.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer kunnen vertellen over de aangerichte vernielingen. Ook wordt gedupeerden van vernielingen gevraagd om aangifte te doen.

Wanneer u meer informatie hebt dan wordt u verzocht contact op te nemen via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Als u liever niet met de politie praat, maar u wilt wel uw informatie delen, dan kan dat ook via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn bereikbaar via de website: www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.