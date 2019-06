Vrouw schopt motoragent

De politie krijgt regelmatig te maken met verwarde personen op straat. Het gaat dan om burgers met psychische en/of verslavingsproblemen; personen die overlast geven, hulpverlening nodig hebben, verkommeren of zich gevaarlijk of strafbaar gedragen. Bij de opvang van deze mensen werkt de politie nauw samen met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze samenwerking verloopt doorgaans goed, blijkt uit het onderzoek Politie en ‘verwarde personen’ van DSP-groep. In totaal 6% van het geregistreerde politieoptreden is gerelateerd is aan de omgang met verwarde personen. Politiemedewerkers besteden naar eigen inschatting gemiddeld 13% van hun werktijd aan individuele cases met verwarde personen. Lees meer over het onderzoek ‘Politie en verwarde personen’ op https://www.dsp-groep.nl/projecten/politie-en-verwarde-personen/