Eigenaar voertuig dodelijk ongeval Renswoude meldt zich

De recherche startte meteen een onderzoek, sprak met meerdere getuigen en bekeek bewakingsbeelden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de doorgereden auto vermoedelijk een ruim 20 jaar oude groene Opel Astra hatchback was en mogelijk uit de omgeving van Renswoude en / of Scherpenzeel kwam. Meerdere tips kwamen er binnen. De eigenaar van de auto meldde zich donderdagavond 28 februari op het politiebureau waarna hij werd aangehouden. Ook de auto is achterhaald en in beslag genomen. Deze wordt door specialisten van Forensische Opsporing onderzocht op sporen. Om redenen van privacy doet de politie geen mededelingen over de leeftijd en woonplaats van de verdachte.