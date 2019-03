Aanhoudingen voor woningoverval

Rond 02.15 werd er aangebeld bij een woning op het Dok. De bewoner deed open omdat er drie mannen in politie-uniform voor de deur stonden. Toen het slachtoffer de deur opende, werd hij bedreigd met een vuurwapen en gekneveld. De daders maakten onder andere geld en sieraden buit.

De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter- commissaris bepaalt of het duo in bewaring wordt gesteld. Ondertussen is het onderzoek naar de woningoverval nog steeds gaande en meerdere aanhoudingen worden niet uigesloten.

2018136248