Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 09.00 uur kreeg de politie de melding van de woningoverval in de Van Limburg Stirumstraat. Toen de agenten op de locatie arriveerden, vertelde de bewoonster dat de verdachte haar onder bedreiging beroofd had van enkele eigendommen. De vrouw raakte hierbij lichtgewond. Vervolgens ging de verdachte er in onbekende richting vandoor.



Signalement verdachte

Man, tenger postuur

Licht getinte huidskleur

Circa 1.70 meter lang

Kort zwart haar

Volle zwarte baard.

Hij droeg een donkere jas tot op de heup, voorzien van elastiek in de mouw aan de onderkant en een blauwe spijkerbroek. Ook droeg hij een zwarte pet.



Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.