Oplichters bestelen bejaarde vrouwen

(Stockfoto politie)

Een 92-jarige vrouw uit Gorinchem opende woensdagmiddag rond twaalf uur deur voor een man in een groen hesje bij haar aanbelde. Hij kwam in verband met een stroomstoring, en verzocht het slachtoffer haar sieraden af te doen omdat dit invloed zou hebben op de storing. Toen zij naar de slaapkamer werd gestuurd om daar een stekker uit de wekker te halen ging de zogenaamde monteur er met de sieraden vandoor.

Bij een 76-jarige vrouw uit Barendrecht werd een soortgelijke smoes gebruikt. Er stond donderdagavond om zeven uur een man voor de deur, die zei dat hij van Stedin was en langskwam omdat er problemen waren met het licht. De vrouw liet de man binnen en op het moment dat zij in de keuken was om op zijn verzoek een stekker uit het stopcontact te halen, heeft hij de woning doorzocht en een grote hoeveelheid sieraden meegenomen.

Alert

Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf overdag ook alert op mensen met verkeerde bedoelingen. Met name senioren zijn vaak kwetsbaar, gastvrij, goed van vertrouwen en behulpzaam. Criminelen maken hier helaas misbruik van. Vaak gebeuren babbeltrucs aan de deur, op straat, aan de telefoon en via de computer. Het is belangrijk dat senioren zich meer bewust zijn van het risico dat ze lopen.

U kunt uw eigen veiligheid vergroten. Dat kan al met het toepassen van enkele eenvoudige tips. Op onze themapagina Babbeltrucs leest u meer informatie. Ook heeft de politie een viertal video’s gemaakt, waarin slachtoffers en politie uitleggen hoe een babbeltruc in zijn werkt gaat en wat. De filmpjes zijn ook te bekijken op de themapagina en kunnen daar ook gedownload worden.

Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, bel dan zo snel mogelijk de politie via 112 als de daders nog in de buurt zijn of bel met het algemenen nummer 0900-8844.