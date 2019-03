Politie houdt man aan na mishandeling wegwerkers

Twee mannen waren donderdagmiddag met wegwerkzaamheden bezig op de Blaak. Door de werkzaamheden waren fietsers genoodzaakt om de bus van de mannen heen te rijden en hun weg deels te vervolgens over de rijbaan. Zo ook de man die rond 16.00 uur kwam aanfietsen. Hij stopte bij de bus van de wegwerkers en zette het direct op een schelden. De mannen vroegen de fietser door te rijden. Dat deed hij uiteindelijk ook. Maar een half uur later kwam hij terug. En hij had iemand meegenomen. De fietser sloeg een van de wegwerkers met een fietsslot in zijn gezicht. Zijn kompaan bedreigde de ander met een mes.

Op het moment dat de slachtoffers omstanders om hulp riepen, besloot de fietser er vandoor te gaan. Zijn maat rende hem achterna, maar een van de wegwerkers was sneller. Hij wist de man vast te houden en even later over te dragen aan de politie. Die hield de 46-jarige Rotterdammer aan.

De politie doet onderzoek naar de andere verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 50 jaar oud met een mager postuur en ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg zijn zwart/grijze haar in een staartje, was donker getint en had opvallend veel putjes in zijn wangen. Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek en halflange oranje jas met een bedrijfsnaam erop. Ook had hij een kleine zwart met witte rugzak bij zich. Heeft u iets gezien van de mishandeling? Weet u wie de fietser is, of heeft u andere bruikbare informatie. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.