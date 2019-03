Politie houdt man aan voor zware mishandeling

Net na 01.00 uur belde een getuige de politie dat op het Mathenesserplein een man liep, die onder het bloed zat. Agenten gingen erop af troffen de zwaargewonde man aan. Die verklaarde dat hij even daarvoor in een café aan de Vierambachtsstraat was geweest. Daar was hij opgekomen voor een vriend, die in een ruzie met een andere groep mannen verzeild was geraakt. Eenmaal buiten werd hij door zes mannen aangevallen en in elkaar geslagen. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie stelde direct een onderzoek in. Een getuige meldde dat hij de mishandeling had gezien. Volgens hem viel het slachtoffer na de mishandeling op de grond en liepen daarna vijf van zijn aanvallers weg. Een zesde man verkocht het slachtoffer nog een aantal schoppen tegen zijn hoofd en vertrok daarna weer naar het betreffende café. Agenten konden hem daar aanhouden. Op het moment van de aanhouding, meldde de man voor wie het slachtoffer was opgekomen in het café zich op het politiebureau aan het Marconiplein. Ook hij bleek zwaar te zijn mishandeld door de mannen en moest net als zijn vriend naar het ziekenhuis worden vervoerd.