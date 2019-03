Rotterdammer aangehouden voor schietpartij Katendrecht

Zondag 28 oktober 2018 kwam bij een schietpartij op de Rechthuislaan in Katendrecht de 32-jarige Dairon Alberto om het leven. De politie doet sindsdien onafgebroken onderzoek. Onlangs werd een beloning van 25.000,- uitgeloofd in deze zaak. Na de diverse oproepen in Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht kwamen enkele tips binnen.



De Rotterdammer is donderdag aangehouden in Limburg nadat hij door het Rotterdamse onderzoeksteam als verdachte is gesignaleerd in de politiesystemen. Hij is vandaag voorgeleid en gaat in ieder geval voor 14 dagen in bewaring.



De aangehouden verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Wat zijn exacte rol was, wordt nog nader onderzocht. Het onderzoek gaat dus onverminderd verder. Tips en informatie blijven welkom. Ook anoniem melden (0800-7000), een vertrouwelijk gesprek via TCI of tippen via Whatsapp 06-10000012 kan. Ook kunt u onderstaand formulier invullen.