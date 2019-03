Vader en zoon overvallen in woning

In het onderzoek naar de woningoverval betrekt de politie ook een beroving die in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 maart is gepleegd op station Lombardijen. De 56-jarige bewoner van de woning aan de Peitkreek is die nacht namelijk beroofd van zijn tas. De mogelijkheid bestaat dat er een verband is tussen deze twee zaken.

De politie vraagt mensen die afgelopen nacht iets gezien of gehoord hebben of beschikken over camerabeelden om contact op te nemen via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.

Was u in de nacht van 23 op 24 maart in de buurt van station Lombardijen en is u iets opgevallen? Ook dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan met meld misdaad anoniem op 0800-7000.