Verdachte zedendelict aangehouden. Politie zoekt getuigen

Zaterdag 23 februari werd het slachtoffer, tegen haar wil, op de Prins Alexanderlaan ter hoogte van een horecagelegenheid in een auto meegenomen. Kort daarna vond het misbruik plaats. Uit onderzoek is gebleken dat op dát moment diverse taxichauffeurs en een groepje jonge vrouwen op de plaats stonden waar het slachtoffer in de auto werd meegenomen. De rechercheurs willen graag in contact komen met deze getuigen.

Mocht u anderszins over informatie beschikken dat betrekking heeft op dit misdrijf belt u dan met 0900-8844 of anoniem 0800-7000