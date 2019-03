Bestuurster loopt tegen de lamp met drugs

Agenten hielden rond 1.00 uur in de buurt van Hoofdplaat een controle. Hierbij roken ze bij het aanspreken van een automobiliste een sterke henneplucht. In de auto werd hennep gevonden. Bij weging op het politiebureau bleek later dat dit 25 gram was. De bestuurster (37) uit het Belgische Eeklo werd aangehouden. Bij haar werd een speekseltest uitgevoerd. Deze testte positief op THC en amfetamine.