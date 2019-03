Man (18) komt om bij verkeersongeval

Eindhoven - Bij een verkeersongeval aan de Eindhovenseweg-Zuid in Best is donderdagavond even na 23.00 uur een man van 18 jaar uit Eindhoven om het leven gekomen. Hij zat als bijrijder in een Peugeot die werd bestuurd door een vriend van 18 uit Eindhoven.