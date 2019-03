Sporenonderzoek Lisztgaarde afgerond

Het onderzoek is dus nog in volle gang. Behalve het forensisch onderzoek, is er een uitgebreid onderzoek in de buurt geweest, we hoorden inmiddels diverse getuigen en we hebben bewakingsbeelden veiliggesteld die worden geanalyseerd. Inhoudelijk gaan we op dit moment niet op de stand van het onderzoek in. Het delen van te veel informatie kan ons rechercheonderzoek frustreren.