Onderzoek naar overvallen pizzabezorger

Een getuige ontfermde zich over het slachtoffer en waarschuwde de politie. Er werd meteen gestart met onderzoek. De 16-jarige bleef ongedeerd en heeft aangifte gedaan. Agenten hebben een getuigenverklaring opgenomen.

Van de verdachten is het volgende signalement bekend: een licht getinte man, ca 15 jaar en 1.70 lang, gezet postuur, donker gekleed en een petje; de tweede man is ca 15 jaar en 1.75 lang, tenger postuur en ook donker gekleed. Zij zouden vanuit de richting van winkelcentrum Schuytgraaf over het fietspad aan zijn komen lopen.

Mensen die de verdachten in de omgeving van Het Hout hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de Districtsrecherche in Arnhem, telefoon 0900-8844.

2019105655 ^MJV