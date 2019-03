Politie zoekt getuigen na steekincident

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u rond 4.45 uur op de Deldenerstraat of daar in de buurt iets gezien wat kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019106171 FB