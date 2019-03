Ernstige aanrijding, twee fietsers gewond

De fietsers kwamen uit de Gert Reindersstraat en sloegen linksaf. Voor hen van rechts kwam een automobilist uit de Pastoor Sandersstraat, die rechtdoor reed. Vervolgens werden beide fietsers geraakt en kwamen ten val. De vrouw was niet aanspreekbaar en is zwaargewond met de traumahelikopter naar het UMC St Radboud in Nijmegen vervoerd. De gewonde man ging met een ambulance naar het ziekenhuis in Winterswijk en is daar opgenomen.

De politie is bezig met onderzoek naar de toedracht. Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft op de plaats van de aanrijding technisch (sporen)onderzoek gedaan; zowel wegdek als (elektrische) fietsen en auto worden onderzocht. Ook spraken agenten met meerdere getuigen. De 80-jarige bestuurder van de auto is gehoord op het politiebureau.

2019105017 ^MJV