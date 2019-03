Drietal aangehouden na ontdekken hennepkwekerij

Agenten ontdekten de hennepkwekerij door een flinke henneplucht in de omgeving van de woning. Bij het aanbellen probeerden de drie mannen, Amsterdammers van 31, 39 en 45 jaar, er vandoor te gaan. Agenten wisten dit te voorkomen en het drietal kon worden aangehouden.



In de woning werd een kwekerij met ruim 500 planten ontdekt. De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontruimd. Het drietal is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar zal onderzocht worden wie welke rol heeft gespeeld.



2019045248