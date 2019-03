Brutale dief steelt tas uit auto

Het slachtoffer had vrienden bezocht en liep naar haar auto die in de Laan van Rasseghem nabij de kruising met de Dillenburgstraat stond geparkeerd. Ze stapte in haar auto en plaatste haar handtas op de bijrijdersstoel. Ze zag dat kort daarna het bijrijdersportier geopend werd. Ze dacht dat haar vriendin haar nog gedag wilde zeggen maar dat was niet zo. Ze zag dat een blanke man haar tas met daarin onder meer sleutels, medicijnen en haar portemonnee oppakte en daarmee wegrende in de richting van de van Gaverenlaan. Ze is de dader al claxonnerend nog achterna gereden maar raakte hem kwijt.