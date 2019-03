Oosterhouter (32) rijdt zonder rijbewijs en heeft pepperspray bij zich

Agenten zagen op het Paterserf een auto rijden. Ze herkenden de bestuurder, waarvan ze ambtshalve weten dat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. Tijdens de controle kon hij inderdaad geen rijbewijs tonen, waarop hij is aangehouden. Hij kreeg vanwege het bij zich hebben van een busje traangas ook een proces-verbaal ter zake de Wet Wapens en Munitie. Zijn zaak werd voorgeleid aan de officier van justitie, die aan hem een taakstraf van 28 dagen oplegde. De verdachte had de pepperspray in Duitsland gekocht, hij wist dat het in Nederland verboden is, maar had het bij zich voor zijn eigen veiligheid.