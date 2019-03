Vier jongens verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van twee scooters

Een getuige meldde zaterdagavond dat vijf jongens op de Pastoor Smitsstraat bezig waren om een brommer te stelen. Ze vluchtten daarmee in de richting van de Hoefstraat. Ze hadden bodywarmers aan. Agenten troffen in de Sint Lucasstraat vier zenuwachtige jongens aan die aan het signalement voldeden. Een van hen riep tijdens de controle vrijwel direct dat ze niets met de diefstal van een scooter te maken hadden, terwijl zij hierover nog niet bevraagd werden. In hun nabijheid lag een schaar op de grond. In het steegje waar zij uitgekomen waren, werd de gestolen snorfiets beschadigd aangetroffen. Hierop zijn zij op de verdenking van de diefstal aangehouden. Op aanwijzing van een buurtbewoner werd verderop in de straat in een brandgang nog een scooter aangetroffen. Deze was gestolen vanaf de Bisschop Godschalkstraat. De betrokkenheid van het viertal bij deze tweede diefstal wordt onderzocht.