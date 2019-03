Vernieling door vuurwerk; wie weer meer?

Oss - In de nacht van zaterdag op zondag is er rond 03.00 uur vuurwerk gegooid in een portiek met twee aangrenzende bovenwoningen aan de Saturnusstraat. Een bovenlicht en een ruit van een voordeur werden door de harde knal vernield. Er raakte niemand gewond. We zijn op zoek naar getuigen. Alle info is welkom!