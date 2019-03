Eenzijdig dodelijk ongeval

De weg werd afgezet, voor de hulpdiensten en vervolgens politieonderzoek. Verkeersongevallenanalyse (VOA) stelde technisch (sporen)onderzoek in naar de toedracht. Zover nu bekend reed de man in de richting van Doetinchem en raakte voorbij de kruising met de Hulleweg in de berm. Vervolgens kwam hij tegen een boom en belandde in een voortuin van een boerderij. Agenten namen een getuigenverklaring op.

