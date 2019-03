Getuigen gezocht na plofkraak

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag 11 maart omstreeks 03.00 uur de melding van een plofkraak. Bij het bedrijfspand aangekomen, bleek er inderdaad een plofkraak te zijn geweest. De geldautomaat en het pand raakten zwaar beschadigd en diverse bankbiljetten lagen verspreid over de straat.

Zoekactie

De omgeving werd direct afgezet en de noodzakelijke acties werden uitgevoerd. Zo werd de brandweer ingeschakeld om metingen te doen naar eventuele gevaarlijke stoffen. Ook werd een explosievenverkenner van defensie ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar eventuele andere explosieven. Verschillende politie-eenheden kwamen ter plaatse en zochten in de omgeving naar de verdachten. Door de forensische opsporing is sporenonderzoek gedaan.

Ontruiming

Getuigen hadden gezien dat er mogelijk twee verdachten waren die op een scooter zouden zijn gevlucht. Korte tijd na de plofkraak werd aan de Lindelaan een achtergelaten scooter aangetroffen. In de buddyseat werd een mogelijk explosief aangetroffen. Hierop zijn 15 woningen ontruimd. De meeste mensen konden bij familie of vrienden terecht. Bewoners van drie woningen werden opgevangen bij de Gemeentewerf in Scherpenzeel. De explosieven opruimingsdienst heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De scooter is weggetakeld voor het onderzoek.

Getuigen gezocht

Op dit moment is over de verdachten alleen bekend dat zij donkere kleding droegen. De politie is op zoek naar getuigen. Inmiddels is al met een aantal getuigen gesproken maar de politie komt graag in contact met meer mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over de verdachten. Zij worden verzocht te bellen met 0900 8844.

2019107313