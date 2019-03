Getuigen gezocht van poging overval

De man kwam rond 06.45 uur oog-in-oog te staan met drie gemaskerde mannen die onder dreiging van een vuurwapen om machines vroegen. De medewerker, een man uit Amersfoort, kon hen deze niet geven. Daarop gingen de mannen er zonder buit vandoor. Eén van de mannen was opvallend kleiner dan de twee andere mannen. Verder signalement ontbreekt.

Uw tip!

Heeft u rond 06.30 en 07.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de begraafplaats of zijn de drie mannen u eerder of daarna opgevallen? Neem dan contact op met de recherche via tel. 0900-8844 of via het tipformulier.