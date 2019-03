Aangehouden verdachte het water in na poging inbraak

Rond 01.30 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een man het terrein van een restaurant aan de Getsewoudweg op liep. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten niemand aan. Tijdens het terugrijden zagen de agenten een jas aan de overkant van de sloot liggen. Hierop gingen zij in de sloot kijken en zagen een man in het water staan. Hij had geen goede reden waarom hij zich in het water bevond. Hierop hebben de agenten de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2019046155