Vier inbrekers op heterdaad aangehouden in Zuidoost

Het viertal zou even daarvoor een inbraak hebben gepleegd bij een woning in het complex aan Gooioord in Amsterdam-Zuidoost. Agenten zagen dat één van de ruiten was ingetikt en troffen in de woning een ravage aan. In het appartement konden de politie een 37-jarige man aanhouden. Op het balkon werden nog eens drie verdachten aangehouden, te weten een 30-jarige, een 29-jarige en een 35-jarige man.