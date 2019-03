Getuigen schietincident gezocht

Rond 23.00 uur kreeg de politie de melding dat er geschoten zou zijn bij een woning aan de Hoogveen. Toen agenten daar arriveerden, vertelde de melder dat op het moment dat hij zijn voordeur opende een onbekende man een schot loste. De verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten en vertrok in onbekende richting. Bij het schietincident raakte niemand gewond.



Signalement verdachte

Man van circa 18 jaar oud

Licht getint uiterlijk

Hij droeg een grijze capuchon



Iets gezien of gehoord?

Heeft u zondagavond 10 maart in de omgeving aan de Hoogveen iets verdachts gezien of gehoord? Dan spreken we u graag! Neem contact met ons op via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.